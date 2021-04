Getuigenoproep vluchtelingen Syrië

Aanval door rebellen

Khan Shaykhun ligt aan de belangrijke snelweg tussen Damascus en Aleppo. In een operatie om deze snelweg en de stad Khan Shaykhun in te nemen, vielen gewapende oppositiegroepen controleposten van het regime aan. Bij de aanval door rebellen op de controlepost Al-Busaliyya zijn tegenstanders vermoedelijk het slachtoffer geworden van oorlogsmisdrijven. Mogelijk zijn de daders nu in Nederland.



Heeft u informatie over misdrijven die zijn gepleegd tijdens dit incident, personen of groeperingen die daarbij betrokken waren, of heeft u informatie over andere strafbare feiten waarbij deze groep of personen betrokken waren, neem dan contact op. De politie heeft in het bijzonder belangstelling voor informatie over betrokken personen die zich mogelijk in Nederland bevinden.



De oproep is ook te zien op de website van Opsporing Verzocht.

Vertel wat u weet via warcrimes@politie.nl. De politie zal uw informatie vertrouwelijk behandelen. Het delen van deze boodschap is belangrijk. Ook tipgevers in het buitenland kunnen overigens informatie doorgeven.

TIM

Het politieonderzoek wordt uitgevoerd door het Team Internationale Misdrijven, onder leiding van officieren van justitie van het Landelijk Parket