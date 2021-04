‘Sextortion komt ook voor bij jongens’

Het recent gepubliceerde onderzoek is opgezet door de slachtofferhulporganisatie Helpwanted.nl – onderdeel van EOKM. De onderzoekers analyseerden de ervaringen van tweehonderd jongens die slachtoffer werden van sextortion. Hieruit blijkt dat de meeste jongens nog maar 16 jaar oud waren ten tijde van de afpersing. Uit hun verhalen blijkt dat een casus vaak ongeveer op dezelfde manier verloopt.

Vaak is er een eerste online ontmoeting op social media of een datingsite, die meestal naar kanalen voor een-op-een-contact leidt, bijvoorbeeld Skype of chatsite Omegle. Hier ziet de afperser ook meteen met wie het slachtoffer bevriend is. De afperser bouwt de seksuele spanning op en vraagt het slachtoffer zich uit te kleden of seksuele handelingen te verrichten voor de camera. Deze beelden neemt de afperser op, waarna een dreigend bericht volgt dat het slachtoffer snel geld moet overmaken, anders gaan de beelden naar de volledige vriendenkring. In veel zaken deed de dader zich in eerste instantie voor als vrouw, maar bleek het later om een man te gaan.