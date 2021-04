Luilakken maken herrie

Verschillende groepen lieten zich horen

Rond 4.00 uur was het bal. Groepjes op bromfietsen, scooters en quads zonder kentekenplaten en zonder uitlaat. Een groep van 60 scooterrijders reed door Poortwijk met veel herrie. Vanuit de omgeving Koningeweg trokken motoren en brommers naar Oud-Beijerland. In de Hendrik Hamerstraat in ’s Gravendeel stonden 50 motoren en auto’s met harde muziek en een groep van ruim 100 personen verzamelden zich bij de brandweerkazerne aan de Austin Martinlaan met auto's, motoren, quads en scooters en waren ook verre van stil. Nog een groep van zo’n 60 man op scooters en motoren lieten zich horen in Oud-Beijerland met een zwaar opgevoerde scooter als aanvoerder van de club. Soms was er zoveel herrie door het rijden zonder uitlaat, dat buurtbewoners meldingen maakten van vuurwerk.

Overtredingen en aanhoudingen

De herrieschoppers bij de brandweerkazerne maakte het wel erg bont. Veel opgevoerde scooters, flinke wheelies en rijden zonder kentekenplaten. Vervolgens zijn ze gaan rijden en maakten veel verkeersovertredingen. Bekeuren werd de agenten soms lastig gemaakt omdat de kentekens ontbraken. Ingrijpen was soms zelfs te gevaarlijk.

Er zijn toch verschillende bekeuringen uitgeschreven voor: rijden onder invloed van alcohol en drugs, snelheid, geen kentekenplaat, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. In totaal zijn er twee mannen aangehouden. Op de Koninginneweg lag een gewonde motorrijder op straat. Het slachtoffer is met diverse verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, was onduidelijk.