Verdachte aangehouden na schieten met airsoftwapen

De aangever gaf aan dat hij samen met vrienden aan het voetballen was op het veldje. Ze hadden muziek aan staan vanuit een geluidsbox. Op een gegeven moment schreeuwde de verdachte uit zijn woning dat de muziek zachter moest. Dat deden ze maar ondanks dat kwam hij korte tijd later naar buiten met een geweer. De aangever hoorde kogels langs hem heen suizen. Ook zag hij dat zijn geluidsbox geraakt werd. De aangever vluchtte naar binnen en belde de politie. In de schuur van de aangehouden verdachte werd een airsoftwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het bureau.

