Verdachte aangehouden na vondst grote gasflessen

Ziet u nu in uw omgeving een soortgelijke levensgevaarlijke situatie. Of merkt u andere dingen op in uw woonwijk, zoals een (wit) busje wat in uw straat geparkeerd staat maar daar helemaal niet thuis hoort. Laat het ons dan weten zodat we het kunnen onderzoeken. Zo kunt u een bijdrage leveren om uw wijk veilig te houden.

Melden kan:

- via de banner onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M