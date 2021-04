Acht aanhoudingen na ongeregeldheden Oudemirdum

De groep, bestaande uit zo’n 150 tot 200 personen, hield zich niet aan de geldende corona-maatregelen en stichtte brand. De aanwezigen zijn hierna door de politie verzocht om weg te gaan, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Een deel van de groep keerde zich tegen de politie en politieagenten werden belaagd door de aanwezigen. Zo werden er onder andere volle bierflesjes naar de agenten gegooid. Hierop werd door de burgemeester van gemeente De Fryske Marren in overleg met de politie opdracht gegeven tot het ontruimen van het gebied waar het feest gaande was. Om de situatie op een veilige manier te beëindigen zijn onder andere een helikopter, de ondersteuningsgroep (OG) en de Mobiele Eenheid ter ondersteuning ingezet. Bij de actie raakte één collega lichtgewond, nadat deze collega een object tegen het hoofd werd gegooid. Er zijn drie politievoertuigen zwaar beschadigd geraakt. Deze zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het onderzoek is in volle gang.

Aanhoudingen en beelden

Door de politie zijn ter plaatse acht personen aangehouden. Het gaat hier om een 41-jarige vrouw, een 36-jarige man, een 26-jarige man, twee 20-jarige mannen en een 18-jarige man, allen afkomstig uit gemeente De Fryske Marren. Daarnaast zijn er nog twee minderjarige verdachten aangehouden. De politie beschikt over beeldmateriaal van wat er zich in Oudemirdum heeft afgespeeld. Een aantal agenten droeg een bodycam. Deze beelden worden bekeken en zijn onderdeel van het onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Onacceptabel

Agenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en zij moeten, zonder te worden gehinderd, hun werk kunnen doen. Cor Reijenga, teamchef van het basisteam Sneek, vindt deze vorm van geweld tegen de politie onacceptabel. “Dat er met verschillende voorwerpen naar politieagenten wordt gegooid, terwijl zij daar hun werk doen, is onvoorstelbaar. Wij waren daar ter plaatse om mensen aan te spreken, omdat zij zich niet hielden aan de corona-maatregelen en omdat er sprake was van brandgevaar. Dat men zich vervolgens op zo’n agressieve manier tegen de politie richt, is voor mij onacceptabel.”

Informatie delen?

Hebt u informatie die u met ons wilt delen? Of hebt u beelden van wat er zich in Oudemirdum heeft afgespeeld? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.