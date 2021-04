Geen sprake van brandstichting bij woningbrand

Delden - De politie heeft het onderzoek naar de brand in een woning in appartementencomplex Stadshagen in Delden afgesloten. Er zijn geen sporen aangetroffen die erop wijzen dat er sprake is van een misdrijf. Waardoor de brand wel is ontstaan, is helaas onduidelijk gebleven. Bij de brand kwamen de bewoners van de woning, een man van 90 jaar en een 86-jarige vrouw om het leven.