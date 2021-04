KIEK UUT - Online Talkshows in de Achterhoek

Aalten, Berkelland, Winterswijk, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Bronckhorst - Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseert in samenwerking met zeven gemeenten in de Achterhoek de online talkshow KIEK UUT, gericht op ondernemers. Vanuit het gemeentehuis in Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk gaan onder leiding van PVO Oost-Nederland burgemeester, een vertegenwoordiger van politie, een adviseur van het CCV en een ondernemer met elkaar in gesprek over ondermijnende criminaliteit.