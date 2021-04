Politie zoekt getuigen van beroving

Omstreeks 18.45 uur kreeg de politie melding van de beroving. Een half uur daarvoor stond een minderjarige jongen met twee fietsen in zijn hand op de Militairenweg op zijn broertje te wachten, toen drie jongens op hem af kwamen fietsen. Een van de drie jongens bedreigde het slachtoffer met een steekwapen. Hij moest een van de twee fietsen afgeven. Vervolgens ging de dader er met de gestolen fiets vandoor.

Hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Militairenweg? Mocht u op een andere manier weten wie bij dit incident betrokken zijn? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

202184722