Politie zoekt getuigen van steekincident in Amsterdam West

De recherche onderzoekt de toedracht van dit incident en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beeldmateriaal, bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto’s in de omgeving van de Cabralstraat of Vespuccistraat? Dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem een melding doen via 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier gebruiken. Hier kunt u ook beeldmateriaal uploaden.