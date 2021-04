Hardleerse verdachte diverse keren weggestuurd uit winkel

Rond 09.00 uur wilde de 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats een supermarkt binnenlopen die op dat moment nog gesloten was. Dit werd hem kenbaar gemaakt door het personeel. Een uur later kwam hij weer terug en zou iets onder zijn jas hebben gestopt. Een winkelmedewerker is achter de man aangegaan, maar verloor hem uit het oog.

Na een tijdje kwam de man de winkel weer in. De man beschuldigde het personeel ervan dat zij een boek van hem hadden gestolen. Zij hebben de man gesommeerd de winkel te verlaten. De man is die dag diverse keren terug geweest. Ook heeft hij klanten van de winkel dreigend benaderd op de parkeerplaats.

Rond 13.00 uur is de politie gebeld. Toen zij ter plaatse kwamen zagen zij de man op straat slapen. De supermarkt heeft een winkelverbod uitgeschreven dat overhandigd is door de politie. Daarna besloot de man toch de winkel in te gaan. Hierop is hij aangehouden door de agenten en meegenomen naar het cellencomplex.