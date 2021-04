Overvallen en spoofing in Bureau Brabant

Overvallen op Lidl en Kruidvat

Cuijk / Boxmeer - We vragen aandacht voor twee overvallen. De eerste overval gebeurde op vrijdag 5 februari in Boxmeer, bij een vestiging van Kruidvat. Een overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en gaat er met geld vandoor. De tweede overval gebeurt precies een week later op vrijdag 12 februari in Cuijk bij een filiaal van de Lidl supermarkt. Maar daar maakt de dader gebruik van een mes. Daarmee brengt hij een klant een flinke verwonding aan zijn hand toe, toen deze getuige met zijn winkelwagen op de overvaller inramde. Van beide overvallen zijn beelden gemaakt. Of het hier dezelfde dader betreft is onduidelijk. Opmerkelijk is in elk geval wel. Twee overvallen, binnen relatief korte tijd, niet ver van elkaar vandaan. Bekijk en vergelijk de beelden. Is dit nou een en dezelfde man? Of toch twee verschillende overvallers? Uw tips zijn meer dan welkom!



Geweldpleging binnenstad

Den Bosch - Een groep van zo’n 25 jongeren struint op vrijdagavond 30 oktober 2020 rond half twaalf door het centrum van Den Bosch. Binnen een tijdsbestek van enkele minuten achtervolgen en mishandelen ze een groepje van vier jongens dat door de stand wandelt. Op verschillende plekken slaan en schoppen ze de slachtoffers. Die houden er geen zwaar letsel aan over, maar de impact van hele gebeuren is wel groot. De politie was snel ter plekke en hield drie verdachten aan. We hebben 22 verdachten op beeld en riepen hen via social media op om zich te melden, voordat we hun foto’s in ons programma zouden laten zien. 19 jongens deden dat, maar van de laatste 3 is de identiteit nog steeds niet bekend. Daarom tonen we hun foto’s in deze uitzending. Wie weet wie ze zijn



Babbeltruc/spoofing

Grave - Een 77-jarige vrouw werd gebeld door iemand die zei van de bank te zijn. De volgende dag haalde een man van een jaar of 40, 45 met kort blond haar en een beige heupjas haar bankpas persoonlijk bij haar op. Een vrouw pint voor duizenden euro’s op verschillende plekken met de gestolen bankpas. Ze draagt een opvallende broek en heeft een tatoeage op haar rechterpink. Herkent u de vrouw, misschien in combinatie met het signalement van de man? Laat het weten!



Diefstal robotmaaier

Breda - We hebben beelden van de diefstal van een robotmaaier door twee mannen in een blauwe bestelauto. Eentje is er al aangehouden, maar naar de tweede zijn we nog op zoek. Een man met een veiligheidsvest rent om de auto heen het gras op. Hij neemt de grasmaaier mee naar de auto, legt hem achterin en weg zijn ze. Een dure machine, ze worden te koop aangeboden voor ruim 3000 euro. Herkent u de man of heeft u andere informatie? Neem dan contact op.



