Verdachten ontploffingen aangehouden

Op die bewuste zondagavond werd even voor 21.30 uur bij de ingang van het Buurtpunt op de Alberickstraat een explosief tot ontploffing gebracht. Daarbij ontstond er brand in het betreffende pand. Even later ging er verderop, bij een elektriciteitshuisje, een tweede explosief af. Bij beide ontploffingen vielen er geen gewonden. In onderzoek naar de incidenten werden beelden van de explosies én de verdachten gedeeld middels een SpeurMee-video. Daarnaast werden de beelden begin maart ook in het televisieprogramma Opsporing Verzocht getoond.

Aanhoudingen

Woensdag 21 april is een 26-jarige man uit Venlo aangehouden. De dag erna, op donderdag 22 april, is een eveneens 26-jarige man uit Venlo aangehouden. Beide zijn verhoord en zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.