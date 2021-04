Man aangehouden voor straatroof

Woensdagavond 28 april werden twee jongeren van 16 en 17 jaar beroofd door twee mannen op de Jol. Een van de slachtoffers is hierbij mishandeld en gewond geraakt aan zijn gezicht. De daders gingen ervandoor met o.a. een telefoon en airpods. Agenten hebben direct een onderzoek ingesteld omdat via een app te zien was dat de telefoon nog in de buurt was. Tijdens het onderzoek werd in een woning de gestolen telefoon teruggevonden. De politie heeft een man van 18 jaar uit Lelystad aangehouden en meegenomen naar bureau voor verhoor. Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt.