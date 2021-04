160 blokken hasj in verborgen ruimte

Naar aanleiding van deze vondst heeft de politie huiszoeking gedaan in de woning van de verdachte. Buiten een grote weegschaal en verpakkingsmateriaal is hier niets aangetroffen. De hasj in de auto en het geld zijn in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie ook de telefoon van de verdachte en de auto in beslag genomen. De Utrechter is voor verder onderzoek ingesloten.