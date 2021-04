Zoektocht na vondst placenta

Met speurhonden is in de omgeving onderzoek gedaan. Ook hebben duikers in de vijver gezocht. Er is echter niets gevonden. Er zijn dus ook geen aanwijzingen dat er iemand in nood is geweest of dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Het achterlaten van een nageboorte is niet strafbaar, maar om het onderzoek af te sluiten wil de politie toch graag weten hoe het in de vijver terecht kwam.

Weet u hier iets over? Hebt u de afgelopen week iets opvallends gezien rond de vijver in het bos? Of bent u degene die de placenta heeft achtergelaten? Dan willen we u graag spreken. U kunt daarvoor bellen via 0900-8844.

2021145158 SK