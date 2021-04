Brandstichting bij moskee in aanbouw

De melder gaf een signalement door van de verdachte - een blanke man in spijkerbroek, jas en met een tas – en zijn vluchtrichting. Op de kruising Wintersdijk met de Van Bergen IJzendoornpark hielden agenten een man aan die aan het signalement voldeed. Agenten roken een brandlucht rondom de man. Om sporen veilig te stellen plakten agenten direct de handen van de verdachte af. Rechercheurs zochten kort na de brand in de omgeving van het pand naar sporen. Diverse sporen zijn daar door rechercheurs veilig gesteld.



De brand woedde bij een open gedeelte onder de moskee in aanbouw, waar onder andere bouwmaterialen lagen. De brand veroorzaakte schade aan het pand. Er is aangifte gedaan van brandstichting.



De 40-jarige man zit vast en wordt gehoord. De politie onderzoekt de aanleiding van de brandstichting. De aangehouden verdachte is bij de politie en de hulpverleningsinstanties bekend vanwege verward gedrag.



Getuigen gezocht

Mogelijk heeft ook u iets gezien van de brandstichting, op het terrein van de moskee in aanbouw, aan de Antwerpseweg. Of zag u de verdachte daar wegvluchten. Heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De politie is nog op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de moskee aan de Antwerpseweg. Heeft u een beveiligingscamera hangen, check dan of daar een verdacht persoon opstaat en deel uw beelden via deze link .