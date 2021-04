Getuigen gezocht van conflict met vuurwapen in Tilburg

De politie onderzoekt onder andere de toedracht van het conflict dat rond 18:00 uur plaatsvond aan de Europalaan in Tilburg en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek of beschikt u mogelijk over camerabeelden en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.