Man gewond na mishandeling

Agenten kregen rond 19.10 uur melding dat er een mishandeling had plaatsgevonden in de woning. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer aan. Hij vertelde dat hij was geslagen en geduwd door een medebewoner. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. De agenten hebben een 22-jarige man aangehouden. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol. Hij zit vast voor verhoor.