Twee vrouwen aangehouden na mishandeling NS-medewerker

De beveiliger van station Tilburg spreekt vrijdagavond 2 april rond 23:30 uur de vrouwen aan in verband met zwart rijden. Het gezelschap wil niet meewerken aan een controle en gedraagt zich recalcitrant. Als de NS-medewerker een van de vrouwen staande houdt, begint ze te schelden en te slaan. Op dat moment slaat en schopt ook een de andere vrouw de beveiliger. Een van de vrouwen bijt zelfs in de arm van de NS-medewerker. De vrouwen rennen vervolgens weg richting de Burgermeester Broxlaan waar ze worden aangehouden door politiemensen. Een 22-jarige vrouw uit Tilburg en een 18-jarige vrouw uit Schiedam zitten vast in het politiecellencomplex. De NS-medewerker heeft aangifte van zware mishandeling gedaan. Hij heeft onder andere letsel aan zijn gezicht en een bijtwond in zijn arm.