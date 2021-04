Pinpasfraudeur op heterdaad betrapt

Tijdens hun surveillance zagen de agenten rond 17.00 uur de jongeman aan de deur staan bij een woning aan de Markeloseweg. In de deuropening stonden twee oudere bewoners. De jongen droeg een hoody en mondkampje en gedroeg zich verdacht. De agenten herkenden de handtatouage van de 18-jarige Amsterdammer als onderdeel van het signalement van een oplichter die werd genoemd in hun politiebriefing. Er zijn nl. al meerdere aangiftes gedaan van dit soort pinpasfraude in Overijssel.



Werkwijze spoofing

Tijdens zo'n oplichtingspoging, ook wel spoofing genoemd, belt iemand en doet zich tegenover het slachtoffer voor als een bankmedewerker. Zo’n nep-medewerker beweert dat de bankpas van het slachtoffer vervangen moet worden en dat op datzelfde moment een bankmedewerker langs komt om een nieuwe pas te brengen.

Die medewerker 'aan de deur' knipt de oude pas dan voor het oog van het slachtoffer door. De truck is dat de goede bankpas weliswaar wordt doorgeknipt maar de magneetstrip niet wordt beschadigd, of ze knippen een andere bankpas door. Ondertussen heeft de ‘bankmedewerker’ die aan de telefoon met het slachtoffer praat, op slinkse wijze de pincode ontfutseld. Hierna halen de oplichters grote geldbedragen van de rekening van het slachtoffer.



Aanhouding

De politieagenten spraken de verdachte aan; deze had een ongeloofwaardig verhaal. Ook beide slachtoffers bevestigde dat. Zij vertelden ook dat er deze week meerdere keren was gebeld door een voor hen onbekend nummer.

De verdachte is aangehouden op verdenking van poging tot oplichting. Zijn mobiele telefoon is voor het onderzoek in beslaggenomen. Dat onderzoek loopt voorlopig nog omdat ook de andere oplichtingszaken worden bekeken. Dat doet de recherche samen met andere districtelijke rechercheteams.

2021192153 (JA)