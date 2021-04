Most Wanted-verdachte aangehouden in België

Midden-Nederland - In het Belgische Anderlecht is een man aangehouden voor zijn rol bij een dodelijk schietincident in Almere op 21 december 2019. De 26-jarige verdachte stond op de Nationale Opsporingslijst. Het Belgische FAST-team kon de aanhouding donderdagavond doen in samenwerking het Nederlandse FAST-team en het onderzoeksteam van de eenheid Midden-Nederland. De verdachte werd eerder al bij verstek veroordeeld voor zijn rol bij het schietincident. In die zaak is een hoger beroep ingesteld.