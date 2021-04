Auto zwaar beschadigd

Medemblik - De politie zoekt getuigen van een vernieling een auto die vrijdagochtend rond 02:00 uur op de Landswerf plaatsvond. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien? Heeft u een camera in de buurt? Of heeft andere informatie over de vernieling? Bel dan de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.