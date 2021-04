Hennepkwekerij in bedrijfspand

De politie stelde een onderzoek in nadat er meldingen over het pand waren binnengekomen over een duidelijke henneplucht. Ook zouden er verdachte personen bij het pand zijn. In het pand vond de politie een grote kweektent waarin ongeveer tweehonderd planten stonden. De politie nam de planten, de tent en de apparatuur uit de kwekerij (lampen, filters e.d.) in beslag.

Bij controle bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

In het pand trof de politie drie verdachten aan. Het gaat om een 32-jarige man uit Heiloo en Alkmaarders van 33 en 34 jaar oud. De politie hield de mannen aan. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2021086723