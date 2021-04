Getuigenoproep beschoten pand Groeneveen

De recherche heeft een vermoeden dat er rond 4:00 uur geschoten is. Door wie is nog onduidelijk. De politie spreekt graag met getuigen om deze zaak op te lossen. Heeft u iets gezien of gehoord in de nacht van 29 op 30 april in de buurt van Groeneveen? Of heeft u andere informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op via 0900-8844, Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.