Recherche zoekt getuigen gewelddadige poging inbraak

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Ook is de recherche op zoek naar camera of dashcambeelden van de omgeving van de Lunaweg. Heeft u in de dagen voor de poging inbraak of de dagen erna nog opvallende dingen gezien in de omgeving dan kan dit ook waardevolle informatie zijn voor het rechercheteam. Neem contact op met 0900 8844 of anoniem met 0800 7000 of deel uw beelden via het onderstaande tipformulier.