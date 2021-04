Agressieve man steelt fiets van kind (10)

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. De dader werd omschreven als een man van rond de 40 jaar met een getinte huidskleur. Hij is rond de 1.85m lang, heeft een normaal postuur en een kaal hoofd. Hij droeg een zwarte gewatteerde jas en een donkerkleurige broek. De fiets die gestolen is betreft een geel met grijze fiets (juniorfiets) van het merk Batavus. Aan de fiets was een los kettingslot met blauwe hoes bevestigd.

BVH 2021107704