Brandstichting bij Tilburgse woning. Weet u meer?

In 2020 is de desbetreffende woning tweemaal bekogeld met stenen. Net als deze brandstichting, leken ook die vernielingen met opzet te zijn aangebracht. Een verband tussen deze incidenten wordt onderzocht. De politie is dan ook op zoek naar mensen die hier meer over weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020334060.