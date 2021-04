Woninginbreker gepakt op vliegveld

In Berkel-Enschot werd op zondag 20 december 2020 ingebroken bij een woning aan de Raadhuisstraat. Hierbij werden sporen veilig gesteld, waaronder vingerafdrukken van de dader. Deze afdrukken bleken later een match te hebben met de 35-jarige verdachte. Hij wordt eveneens verdacht van een eerder gepleegde woninginbraak in Oisterwijk en in Wilp. In overleg met de officier van justitie werd de man gesignaleerd, zodat hij aangehouden kon worden. Op woensdag 28 april 2021 liep hij tegen de lamp op Eindhoven Airport. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Vrijdag 30 april is de man voorgeleid bij de rechter-commissaris, welke besloot dat hij in voorlopige hechtenis gaat.