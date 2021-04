14-jarige verdachte in beeld voor brandstichting Skischans Uden

Op vrijdag 16 april brak bij de Schans rond 16.30 uur brand uit. De midden – en rechterbaan van de ski-/snowboardclub liepen zware schade op door de brand. De Schans is een ski- en snowboardclub aan de Ariekesweg in Uden. Na ongeveer één uur blussen was de brandweer de brand meester. De club was niet in gebruik op het moment dat de brand uitbrak.