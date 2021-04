Getuigen gezocht van beroving in Breda

Breda - De politie is een onderzoek gestart naar een beroving die plaatsvond in het park nabij Tussen de Dijken in Breda. Agenten kregen zaterdag 3 april rond 17:30 uur melding van deze beroving. Was u getuige of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844.