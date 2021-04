Jongen mishandeld in Tilburg

Tilburg - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die zaterdagmiddag 4 april tussen 15:45 uur en 16:10 uur plaatsvond aan de Stappegoorweg in Tilburg. Een 17-jarige jongen is daar op het fietspad ter hoogte van het bushokje nabij de ijsbaan door meerdere jongeren mishandeld. Was u getuige of heeft u meer informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844.