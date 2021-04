Vrouw rijdt woning binnen

De bestuurster is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, diverse getuigen hadden haar hard zien rijden. Ook is er een indicatie dat zij middelen heeft gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom is een bloedtest afgenomen om te onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Haar rijbewijs is ingevorderd. De afdeling verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland stelt een nader onderzoek in naar de aanrijding. De bewoners hebben de nacht elders moeten doorbrengen.

2021067730