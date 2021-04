Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeval op VOC-kade

Omstreeks 22.50 uur kwam de melding binnen van een auto te water nabij de VOC-kade. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen en de twee inzittenden, een man en vrouw van beide 34 jaar oud, konden door het duikteam van de brandweer uit het voertuig worden gehaald. De slachtoffers zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn later in de nacht overleden aan hun verwondingen.

Hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk daarom vraagt de recherche getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien of mogelijk camerabeelden van de omgeving? Neem contact op met 0900 8844 of gebruik onderstaande tipformulier.