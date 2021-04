Vier aanhoudingen na bedreiging met vuurwapen Rotterdam-Zuid

* foto is een stockfoto

Getuigen zagen hoe de verdachten na het incident wegreden in een auto. Van die auto kon het kenteken worden achterhaald. Een zoektocht naar de auto en de inzittenden startte, waarbij ook de politiehelikopter meekeek.

Uiteindelijk werd de auto een uur later, rond 17.30 uur gespot en op de Randweg staande gehouden. Omdat de inzittenden mogelijk over een vuurwapen beschikten, werden zij door agenten met getrokken wapens uit de auto gepraat. De vier mannen zijn aangehouden. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Heeft u meer informatie over dit incident of beschikt u over camerabeelden van de ruzie op de Middelharnisstraatre, we horen het graag van u. Bel 0900-8844, anoniem 0800-7000 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier.