Man dreigt met mes en wordt aangehouden

De 18- jarige vrouw kwam haar belager rond 20.00 uur in de Laan van Mertersem in Breda. Daar werd haar de weg versperd door een auto, waarvan de bestuurder uitstapte en op haar af kwam. Het slachtoffer herkende de man direct als iemand waar haar familieleden een geschil mee hebben. De man bedreigde haar eerst verbaal, maar liep toen terug naar de auto en pakte daar een mes uit. Dit mes zette hij op de keel van de jonge vrouw en bedreigde haar opnieuw. Daarna stapte hij in en vertrok. De hevig geschrokken vrouw deed aangifte van deze bedreiging. De verdachte werd kort daarna door de politie in zijn woning aangehouden.