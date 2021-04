Coldcase onderzoek baby Sem Vijverberg: hoopvolle tips

Naast de informatie die de anonieme melder heeft gedeeld, is er nog meer waardevolle informatie binnengekomen na de verschillende acties de afgelopen weken. Het onderzoeksteam is met die informatie erg geholpen. De afgelopen weken is er een groots mediaoffensief geweest. In Doetinchem is geflyerd en zijn tientallen abri’s gevuld met posters over deze zaak. Voetbalclub de Graafschap heeft op 2 april gespeeld in het Sem Vijverberg Stadion, een wedstrijd die in het teken stond van Sem Vijverberg. Ook Xander de Buisonjé brengt een ode aan het omgebrachte jongetje. Samen met producer Edwin van Hoevelaak en diverse bekende muzikanten maakte hij geheel belangeloos het nummer Er is nog hoop waarvan de opbrengsten gaan naar twee goede doelen.