Beelden straatrover in Team West

Overval snackbar - Nootdorp

Op zaterdag 16 januari rond 21.00 uur wordt een snackbar aan de Dorpsstraat in Nootdorp overvallen. Een man met een rode plastic boodschappentas en een vuurwapen loopt de snackbar in, bedreigt de medewerkster en eist geld. Met het geld rent hij, samen met een mededader die buiten staat te wachten, weg in de richting van de Kerkweg. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee mannen.



Straatroof - Den Haag

Op dinsdag 15 december 2020 rond 19.45 uur stond een man bij een supermarkt aan de Fahrenheitstraat en zag dat een andere man zijn gebruikte mondkapje op straat gooide. Hierover maakte hij een opmerking, maar werd vervolgens door de vervuiler uitgescholden. De man vervolgde zijn weg. Vermoedelijk was de andere man hem gevolgd, want bij de benzinepomp aan de Valkenboslaan trok deze man met geweld de koptelefoon en muts van zijn hoofd en rende hiermee weg. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de straatrover.



Woninginbraak - Rijswijk

Op dinsdag 15 december rond 19.00 uur is door twee mannen ingebroken in een appartement in de Titus Brandsmastraat in Rijswijk. De mannen komen het appartementengebouw binnen door met iemand ‘mee te lopen’. Eenmaal binnen trappen ze de voordeur in en nemen diverse spullen mee. Een van de twee mannen liep met een blindegeleidestok. Hij is inmiddels herkend. In de uitzending tonen we beelden van de andere verdachte.



Poging woninginbraak Leidschendam

Op zaterdagnacht 23 december struint een man de Duimerij in Leidschendam af op zoek naar een woning waar hij kan inbreken. Rond 05.30 uur probeert hij met een breekvoorwerp een raam open te breken. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze inbreker.



Resultaten

Dankzij de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht over het steekincident op het Julialaantje te Rijswijk heeft de verdachte zich op dinsdag 30 maart gemeld aan een politiebureau. Hartelijk dank voor al uw tips.



Podcast Podcast cold case Hans Schonewille - Leiden

Vanavond komt Opsporing Verzocht vanaf 20.00 uur met de derde aflevering in de 6-delige wekelijke podcastserie in deze zaak. Deze podcastserie is te beluisteren op www.opsporingverzocht.nl/podcast. In deze zaak heeft de hoofdofficier van justitie in Den Haag een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald.

Op woensdag 7 april wordt Team West nog een aantal keer herhaald.