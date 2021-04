Verdachte schietincident Melanchthonweg krijgt 10 jaar

Maandagavond 7 september iets na 22.00 uur werd er een bruine Kia Rio beschoten met een vuurwapen op de Melanchthonweg in Rotterdam Schiebroek. De bestuurder en zijn vriendin vluchtten de auto uit. De vrouw is ter plekke nog nagekeken door de ambulance. Er zaten meerdere kogelinslagen in de auto en er lagen kogelhulzen op straat. Uit politieonderzoek, en in het vonnis beschreven, bleek dat er DNA van de dader op de huls zat en ook konden we hem herleiden aan de hand van camerabeelden. Maar ook via politie.nl, social media, Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht gaven we de zaak veel aandacht en kwamen er meerdere waardevolle tips binnen. Dat laat maar weer eens zien hoe belangrijk getuigen zijn. Iemand wist zich een deel van het kenteken van de auto van de schutter te herinneren, een andere getuige wist het type en ook een kleur. Deze informatie is zo waardevol geweest voor het team van rechercheurs, dat het uiteindelijk leidde tot de aanhouding van een 27-jarige man uit Curaçao. Het Openbaar Ministerie eiste 10 jaar en de rechtbank gaf dezelfde bindende uitspraak (vonnis)