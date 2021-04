Vuurwapen in beslag genomen in de Vletstraat

De agenten liepen de route terug en troffen onder een geparkeerde auto een vuurwapen aan. Deze is samen met de legitimatiebewijzen in beslag genomen.

Heeft u camerabeelden die ons verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips melden kan ook via onderstaand tipformulier of via de site van Meld Misdaad Anoniem.