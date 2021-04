Wie weet meer over een schietincident op de Meerwedesingel?

De politie stelt een buurtonderzoek in. Camerabeelden worden uitgekeken. Alle informatie met betrekking tot deze zaak is welkom. Mogelijk zijn er mensen die iets verdachts gezien in de omgeving van de Meerwedesingel die maandagavond. Of is er iets anders opgevallen. Heeft u meer info? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844 , Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van de onderstaande tipformulier.