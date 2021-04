Oosterhouter met drugs aangehouden

Agenten controleerden maandagavond op de Prins Frederikstraat een auto bestuurd door een 18-jarige Oosterhouter. De dienders was de auto in het centrum opgevallen omdat de bestuurder nabij de Rutselboslaan even stil stond en op de Teilingen langs de weg stopte en iemand uit liet stappen. Bij navraag bij de meldkamer bleek dat op het voertuig de aandacht gevestigd werd vanwege mogelijk drugs dealen. De bestuurder overhandigde desgevraagd een zak met daarin vijf gripzakjes hennep. Het gaat om bij elkaar 8 gram netto. Bij verder onderzoek werden in het dashboard kastje nog een aantal lege gripzakjes aangetroffen. Ook had hij 415 euro aan contant geld en twee mobiele telefoons bij zich. Hij is aangehouden en ingesloten in het cellencomplex.