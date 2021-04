Snelle arrestatie na beroving bij pinautomaat

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij bij de geldautomaat net een aanzienlijk geldbedrag, enkele duizenden euro’s, gepind had. Hij zag dat op dat moment een man kwam aanlopen. Deze man trok al het geld met een forse ruk, uit zijn handen. Diverse politie eenheden kwam ter plaatse. Een getuige had gezien dat de dief over een schutting was geklommen. Agenten hebben met toestemming van de bewoners diverse tuinen doorzocht. In een van die tuinen werd de verdachte, verstopt onder een zijl bij een overkapping gevonden. Op zijn aanwijzing werd de buit achter een houten plank aangetroffen.