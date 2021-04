Politie stelt onderzoek in naar plofkraak

Verdachten brachten een oude geldautomaat die buiten werking was tot ontploffing en gingen er zonder buit vandoor. Er zijn resten van een explosief aangetroffen, de EOD doet daar onderzoek naar. Mogelijk zijn er bij de plofkraak een scooter en een auto betrokken. De politie heeft nog niemand aangehouden en is bezig met het bekijken van camerabeelden en zet een digitaal buurtonderzoek op. Getuigen die relevante informatie hebben en die nog niet gesproken hebben met de politie, kunnen bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het winkelcentrum is gewoon geopend voor publiek. Het politieonderzoek bij de geldautomaat is bijna afgerond.