aanhoudingen WhatsApp-fraude

Via een WhatsApp bericht kreeg het slachtoffer het verzoek van iemand die zich voordeed als een familielid, een geldbedrag over te maken. Het slachtoffer maakte het gevraagde geldbedrag over. Kort daarop ontving het slachtoffer weer een appje waarin om geld werd gevraagd. Het slachtoffer kon niet aan het verzoek voldoen het geld over te maken maar gaf aan het geld contant te kunnen betalen. Na overleg zou het geld bij het slachtoffer thuis opgehaald worden. Het slachtoffer kreeg argwaan en schakelde daarop de politie in.

De politie nam de melding uiterst serieus en besloot tot actie over te gaan. Agenten hielden de verdachte aan kort nadat hij het geldbedrag bij de woning van het slachtoffer had opgehaald. De verdachte had het geldbedrag nog bij zich toen hij werd aangehouden. In de nabijheid van de woning hield de politie nog drie verdachten aan. De auto waarmee het viertal naar de woning kwam, is in beslag genomen evenals hun telefoons.De politie onderzoekt of de vier mannen verantwoordelijk zijn voor nog meer zaken.

Bij WhatsApp-hacking installeren oplichters het WhatsApp account van iemand anders op hun telefoon of tablet. Via het gehackte account gebruiken ze de identiteit van een ander om mensen op te lichten. Wat u moet doen als u gehackt bent op WhatsApp en wat u kunt doen om dit te voorkomen, kunt u vinden op www.politie.nl/themas/thema/preventietips.html