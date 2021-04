Drie woninginbrekers aangehouden

Bunnik - Op zondag 4 april probeerden drie verdachten rond 16.00 uur in te breken in een huis aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik. Een 18-jarige vrouw zonder vaste woon- en verblijfplaats en twee 17-jarige jongens uit Nieuwegein zijn korte tijd later aangehouden.