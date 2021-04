Twee mannen aangehouden voor handel in harddrugs

Onderzoek naar de handel in harddrugs leidde donderdag 1 april tot de aanhouding van de twee verdachten, twee Amsterdammers van 21 en 20 jaar oud. Bij de aanhouding trof de politie bij hen harddrugs aan. Deze zijn net als telefoons, contant geld en een personenauto in beslag genomen.



Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die rijk worden door bijvoorbeeld drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Politie Kaag en Braassem, gemeente Nieuwkoop en het Openbaar Ministerie werken samen om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.



Meld handel in drugs

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Hebt u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.