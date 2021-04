Bureau Rijnmond vraagt opnieuw de hulp van de kijker

Op 14 juni 2019 is een woning op de Pietersdijk in Rotterdam door twee mannen overvallen. In het onderzoek zijn beelden van vlakbij de plaats delict veilig gesteld en twee getuigen van de overval herkenden daarop een verdachte. In de uitzending wordt door het Openbaar Ministerie uitgelegd wat er is misgegaan en wat de gevolgen daarvan waren.