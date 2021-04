Getuigen gezocht brandstichting Katendrechtse Lagedijk

Foto: stockfoto politie



Uit onderzoek blijkt dat de brand in dit pand is aangestoken. Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand. Getuigen hebben kort nadat de brand is ontstaan, twee mannen zien wegrennen. Eén man had een kleine gele jerrycan bij zich en de andere een glazen fles. Na het aansteken van de brand renden ze weg richting de Dorpsweg, die staken ze over en renden verder naar de Boergoensevliet.

De politie wil heel graag weten wat hier precies gebeurd is en wie deze twee mannen zijn. Daarom is het onderzoek in volle gang.



Help mee

Bent u getuige geweest of heeft u andere waardevolle informatie wat ons kan helpen? Of heeft u (dashboard) camerabeelden? Bel dan alstublieft naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.