Explosief aangetroffen bij woning, politie doet onderzoek

De recherche doet onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u even voor 20.55 uur of daarna iets verdachts gezien in de omgeving van de Stephanusdonk? Of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden voor ons? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Gebruik daarbij het zaaknummer 2021086457.